Moda, estilo y nuevas tendencias se hicieron presentes en Cali Distrito Moda 2023

Durante el segundo día de Cali Distrito Moda fueron varios los diseñadores de la región y de diversas partes de Colombia que lograron presentar sus colecciones en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Ellos, a través de sus diseños, lograron reflejar y hacerle un sentido homenaje a sus ancestros y épocas doradas de la historia de la humanidad.

Pasarela Hugo Puentes en Cali Distrito Moda 2023

El diseñador caleño Hugo Puentes fue el encargado de iniciar el segundo día de pasarelas en Cali Distrito Moda 2023 con su colección El Olimpo H, la cual se encuentra inspirada en el Monte del Olimpo y la casa de los dioses de la antigua Grecia. En esta colección predominaron vestidos largos y cortos, pantalones, vuelos llenos de texturas para esa mujer ancestral, moderna, femenina y sensual. Para el hombre las prendas atemporales llevadas a la actualidad y con un toque diversidad fue el eje central.

Almagua Brand conquistó con su apuesta de diseño en Cali Distrito Moda 2023

Vanesa Giraldo López, cofundadora de la Fundación Almagua, presentó su colección Green is the new Gold en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Las piezas que estuvieron en pasarela fueron elaboradas por la comunidad indígena Los Yaguas, quienes habitan en el Amazonas colombiano. La labor social y proceso creativo de la Fundación Almagua se ha desarrollado con las mujeres artesanas con procesos y materiales totalmente orgánicos (fibra de la palma chambira) y tintes naturales (semillas, tallos, frutos y hojas).

César Jaramillo presentó Aldea Summer 23, su colección inspirada en el animal print

César Jaramillo, director y diseñador de Galería TRZ, presentó Aldea Summer 23, una colección textil en la que predominaron los colores rojos, las siluetas animal print y la diversidad de estampados que evocaban el continente africano.

“Esta colección fue creada bajo el sentimiento de gratitud a todas las personas que se han sumado a Galería TRZ desde su nacimiento, pues hemos logrado conformar una tribu (…) En esta oportunidad, le rendimos un especial tributo a todos los animales, pero en especial a los felinos, ya que su belleza es la musa de nuestros estampados”, aseguro César en diálogo con Revista Vea.