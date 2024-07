Leyendas de la salsa: artistas, horarios, ingresos y más detalles del concierto

Los artistas más importantes de la salsa se presentarán sábado 13 de julio en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá. La ciudad se prepara para recibir a más de 10 artistas en una Tarima giratoria que a partir de las 2:00 pm, estarán sin parar con todos sus éxitos. Los encargados de llevar un espectaculo sin presedente la capital del país.

Leyendas de la salsa

Los artistas invitados son: Victor Manuelle, Jerry Rivera, Rey Ruiz, La India, Roberto Blades, Willy García, Charlie Cardona, Javier Vásquez, El Conjunto Clásico, Adolescentes Orquesta, Huey Dunbar (La voz de DLG) y Luis Figueroa quien estará rindiendo un gran homenaje al maestro Willie Colón.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de una selección de éxitos y canciones emblemáticas de estos artistas, que van desde los clásicos más reconocidos hasta las últimas producciones. La música de salsa llenará el ambiente y creará una experiencia única y llena de ritmo y baile para todos los presentes.

Este concierto, que lleva 5 años consecutivos reuniendo a más de 20.000 personas, demuestra la pasión y el amor que el público tiene por la salsa. Es un evento que se ha convertido en una tradición en la ciudad y que cuenta con el respaldo de Ricardo Leyva Producciones, un empresario pionero e icono de la industria de la salsa.

Horarios presentación artistas

2:00 p.m.: Apertura puertas, 5:00 p.m., Luis Figueroa, 5:45 p.m., Roberto Blades, 6:30 p.m., Adolescentes, 7:15 p.m., El conunto clásico, 8:00 p.m., Huey Dubar, 8:45 p.m., Rey Ruíz, 9:45 p.m, La India, 10:45 p.m., Victor Manuelle, 11:45 p.m., Jerry Rivera, 12:45 a.m., Charlie Cardona, 1:30 a.m., Willy García y 2:25 a.m. Javier Vásquez.

