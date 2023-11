Hoy son los Premios Macondo a lo mejor del cine colombiano. Míralos por TNT

Los Premios Macondo son el reconocimiento que la Academia de Cine Colombiano otorga a la búsqueda de la excelencia artística, técnica y narrativa de la producción cinematográfica en el país. Los ganadores de cada categoría son elegidos por expertos en cine y televisión de Colombia, como guionistas, productores y directores. En la academia, son más de 500 miembros que trabajan juntos para destacar la excelencia en las 23 categorías que se celebran cada año.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PREMIOS MACONDO?

Hoy 5 de noviembre en TNT, los amantes del entretenimiento no pueden perderse los Premios Macondo, la noche de gala que celebra lo mejor del séptimo arte en el país. Sin embargo, para aquellos que no pueden disfrutarlo en vivo, no hay de qué preocuparse, la transmisión de la ceremonia estará disponible en HBO Max hasta el próximo 5 de diciembre. Así, tendrán la oportunidad de emocionarse con la alfombra roja y premiación en el momento que deseen.

PRESENTADORES E INVITADOS DE LUJO MACONDO

La reconocida locutora de radio y televisión Heisel Mora será la encargada de recibir a los invitados en el pre-show, siendo la host oficial para la transmisión de TNT. La ceremonia contará con dos anfitriones de lujo que son muy queridos por todos los colombianos: la actriz y productora Juana Acosta, y el comediante y actor Alejandro Riaño, ellos con su talento y encanto, serán los presentadores de la gala central de los premios. Además de ellos, celebridades nacionales de talla internacional como Natalia Reyes y Juan Pablo Raba, entre otros, engalanarán la alfombra roja del Teatro Delia Zapata Olivella en Bogotá. No te pierdas la transmisión del red carpet desde las 5:00 p.m. y luego la ceremonia central.