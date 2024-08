‘Forever young’ el musical que revela cómo se verán actores y cantantes de viejos

El paso de los años cobra factura, de eso no hay duda. Con el tiempo el rico, pobre, famoso o persona del común llega la vejez. Con esa etapa del ocaso llega el retiro. Las celebridades no son la excepción. Atrás queda la fama, el aplauso y el reconocimiento. Pero ¿qué pasa con el talento de tanto estrellas que un día brillaron y ahora están retiradas?.

Con humor y mucha música Forever Young muestra lo que ha sido de la vida de siete celebridades que brillaron en su momento en la actuación y la música.

La puesta en escena, que llega al país de la mano del actor de El man es Germán, Santiago Alarcón, que la dirigió con la asistencia del también actor Jimmy Vásquez y la dirección musical de Juan Gabriel Turbay, va mas allá de mostrar con nostalgia el anonimato y la vida algo aburrida que puede significar vivir en un asilo.

Se trata de una recorrido musical por las canciones, que pese a paso de los años, se mantienen en las memorias de esas viejas glorias del mundo del arte y en sus emociones, así mismo, las líneas clásicas de personajes que interpretaron en algún momento de sus vidas.

Forever young pareciera demostrar que el tiempo puede acabar con muchos aspectos, naturalmente la juventud, las ganas de vivir, pero los talentos y dones artísticos de cada uno, se mantienen intactos cuando se siguen cultivando o practicando.

Uno de los grandes atractivos de este montaje es que los actores se representan a sí mismos y pareciera que no temieron a hacer una aproximación a cómo se verán o lo que pensarán en un cuarto de siglo. De esta manera, se presentan con un texto que parece mitad ficción mitad verdad que logra cautivar la atención de los espectadores.

Las canciones no corresponden solo a un género, en Forever hay un derroche de ritmos y sus protagonistas entonan clásicos del rock, de la música tropical, del rock en español y la balada.

Los éxitos de los años 80 y 90 en escena de ‘Forever young’

Son cerca de 60 termas en los que sobresalen: We Will Rock You, I Will Survive, Yo Soy La Muerte, Me Gustas Tú, Lenguaje de Mi Piel, El Baile de los que Sobran, Muchacha trsie, yo soy la muerte, el preso, mi generación, Décimo grado, para qué, Los caminos de la vida, Imagine y Barbie Girl.

La antagonista de la historia es Natalia Bedoya la actriz y cantante que ganó el reality Pop Stars y fue parte del grupo Escarcha, pero dejó la pantalla para dedicarse a las tablas y a la música. Aquí una vez más que posee una de las voces mas privilegiadas. Ella como enfermera disfruta de torturar a través de canciones a las otroras estrellas.

Al final el mensaje es sencillo e inspirador en medio de la nostalgia que se vive en las casi dos horas que dura la obra: la vida es una sola y no vale la pena permitir que alguien la eche a perder, aunque sea por un momento.

La obra que se presenta jueves, viernes y sábado a las 8 p.m. y domingo a las 5:30 p.m. en casa E Borrero, es una adaptación de la homónina creada por el suizo Eril Gedeon. Desde su estreno en Noruega más de una década atrás ha sido llevada a escenarios de Argentina, Chile, España, y México.

Los roles de los famosos que ahora son viejos están a cargo de: Mia Terán, Sandra Serrato, José Manuel Ospina, Alejandro Martínez y Miguel Rico.

