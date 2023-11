Éxito absoluto: Silvestre Dangond hizo doble sold out en Valledupar con ‘Ta Malo’

Se ratificó como el 1.º del vallenato. El cantautor Silvestre Dangond presentó ante miles de personas su nuevo álbum musical titulado ‘Ta Malo’.

El pasado viernes, 10 de noviembre, el cantante vallenato Silvestre Dangond encabezo una caminata por las principales calles de la capital del Cesar, con el propósito de exaltar y dar a conocer un poco más de su décimo sexto trabajo discográfico, titulado Ta’ Malo.

Colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos y peruanos llegaron hasta Valledupar, Colombia, para acompañar al intérprete de Las Locuras Mías en su regreso a la industria musical, pues como bien se sabe, el urumitero tomó una pausa en su carrera artística.

Puedes leer: Silvestre Dangond: edad, hijos, esposa y más del cantante

Silvestre Dangond conquistó el Parque de la Leyenda Vallenata

Como bien se sabe, el silvestrismo es uno de los movimientos más grandes y populares de Colombia, razón por la cual, Silvestre y su equipo de trabajo decidieron realizar dos presentaciones en el emblemático escenario del Parque de la Leyenda Vallenata.

En su primera fecha, Silvestre Dangond arribó al escenario el ‘Colacho’ Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata cerca de las 11:00 p.m. y le entregó a su público el tema coño, ¿qué pasó?, canción que escribió durante su ausencia en los escenarios y en el cual, reflejó algunas de las emociones que vivió durante dicho episodio.

Momentos previos para iniciar con su presentación, gracias a unos drones que iluminaron el cielo del popular templo del vallenato, el también actor le envió un mensaje a todos sus seguidores, “22 años de carrera. Volví... ¡Gracias Valledupar!”.

Te puede interesar: Silvestre Dangond en portada Vea ¨Me siento libre¨

La entrada del artista urumitero estuvo acompañada de un gran suspenso y algarabía por parte de los fans, quienes llegaron al lugar de la presentación con tiempo de anticipación para tener una vista privilegiada.

Coño, ¿qué pasó?, fue la primera canción interpretada por el ídolo vallenato, seguida de Tu Libro Favorito del autor Wilfran Castillo. Luego de una pequeña pausa, Dangond agradeció al público por su cariño inquebrantable luego de cinco años de esta fiesta sagrada.

“Me dediqué a fortalecerme. Ahora verán en mí una nueva faceta (…) Aquí estamos de nuevo. Ustedes me hacían mucha falta. Aquí no haré nada diferente a cantá' a bailá'. Me desconecté 10 meses, pero no volverá a pasar”, expresó, para luego dedicarle a las solteras Tu Pretendiente, compuesta por Rafael Manjarrez.

Las locuras mías, El Copetón, Niégame tres veces y ¿Qué quieres que haga? también hicieron parte del repertorio, que estuvo acompañado de visitantes de todas partes de Colombia y de países como México, Ecuador, Venezuela, entre otros.

Peter Manjarrés y Ana del Castillo cantaron con Silvestre Dangond

Silvestre Dangond, nominado a mejor álbum de Cumbia/Vallenato y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Latin GRAMMY 2023, vivió dos gratos y emotivos momentos en medio de su presentación, el primero con la cantante Ana de Castillo, quien subió a la tarima luego de que interprete de Cásate conmigo se percatará de su presencia dentro del público, y el segundo, con su gran amigo Peter Manjarrés, quien llegó de sorpresa al evento.