En pocos días inicia Smartfilms 2023, el festival de cine hecho con celulares

La novena edición del festival de cine hecho con celulares, Smartfilms 2023, llegará a Bogotá este 28, 29 y 30 de septiembre a un nuevo escenario que recibirá por primera vez todo el marco de este multitudinario evento para los creativos de una industria que año tras año crece más a nivel global. El Centro Comercial Bima y Cinemas Procinal a las afueras de la capital del país recibirán a decenas de invitados de la industria cinematográfica y a miles de aficionados y creadores de cortos y fimls.

GRANDES INVITADOS SMARTFILMS 2023

Invitados internacionales de gran trayectoria, mérito y conocimiento llegan a Smartfilms 2023. Desde Pixar Animation Studios estará Shawn Krause, director de animación de exitosas producciones como Up, Cars 2 e Intensamente. También llegará Alex García López, reconocido talento de origen latinoamericano que ha dirigido series como The Witcher, Daredevil y Fear the Walking Dead. Ellos compartirán junto a la comunidad sus conocimientos, experiencias y nuevas tendencias narrativas que marcan el periodo de transición que experimenta el séptimo arte.

Junto a los anteriores invitados internacionales, también estarán en Smartfilms importantes personajes de la industria cinematográfica, televisiva, radial, periodística y digital del país, como son Flora Martínez, Andrea Guzmán, Andrés Sandoval, Diana Ángel, Mati Yamayusa, Tuto Patiño, Marilyn Patiño, Ela Becerra, Jose Miel, Gisela Arroyo, Eva Rey, Ana María Estupiñán, Heisel Mora, Paula Estrada y Andres Simón, entre otros. Todos ellos compartirán con el público en diferentes conferencias que enriquecen el evento. Para saber la programación visita: www.smartfilms.com.

OTRAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL EN BIMA

El congreso Smartfilms 2023 contará con los estrenos de los cortometrajes que hacen parte de la selección oficial del festival de cine hechos con celulares que participaron en las categorías: Profesional motorola, SmarTIC Incluyente y REDvolucionarias TIC del Ministerio TIC, Transversal Transmilenio, Juvenil, Filminuto Horizontal China Harbour y Filminuto Vertical. Adicionalmente, el festival tendrá una programación que incluye: agenda académica, agenda cultural, experiencias exclusivas, fiesta amarilla, debate de jurados, actividades accesibles para personas ciegas y sordas; y mucho más, para cerrar el lunes 2 de octubre con la tradicional entrega de los Premios Smartfilms. Inscribete en www.smartfilms.com.

