En la Feria de las Flores 2023, las mujeres brillan con la trova

Desde el pasado 27 de julio, hasta el próximo 7 de agosto, los paisas y miles de turistas disfrutan de una nueva edición de la Feria de las Flores, un espacio cultural que cuenta con múltiples artistas musicales, trovadores, silleteros, entre otros, quienes inyectan talento, color y mucha alegría a la ciudad de la Eterna Primavera.

Feria de las Flores. Fotografía por: Agencia EFE

La trova cuenta con gran representación femenina en la Feria de las Flores

A diferencia de ediciones anteriores, este año las mujeres tienen una participación importante en el mundo de la trova. Sandra Milena Muñoz Martínez, conocida artísticamente como ‘La Ardilla’, quien articipó por primera vez en el Festival Cuidad de Medellín en el año 2015 y ha logrado estar en cuatro semifinales, destacándose entre los 24 mejores trovadores del país, dialogó con Vea y se refirió a su participación como trovadora en la Feria de las Flores 2023: “representar a las mujeres, a parte de la felicidad y la gran responsabilidad, me parece una gran oportunidad, una ventana abierta que muestra que las mujeres estamos ahí y que definitivamente somos capaces de desarrollarnos en cualquier ámbito”.

¿Qué ha sido lo más difícil y a la vez lo más satisfactorio de incursionar en la trova siendo mujer?

La trovadora, quien lleva más de 30 años viviendo en Cali, ha logrado participar en el Festival de la Trova y recientemente quedó clasificada en la cuarta clasificatoria. Hacer parte del mundo de la improvisación y la trova no ha sido nada fácil, pues, casi siempre, han sido los hombres los que han tenido una mayor representación: “lo más difícil ha sido encajar en estos espacios troveriles, donde históricamente uno ha sentido que solo encajaban los hombres. Lo más satisfactorio es que, no solo yo, sino todas las mujeres trovadoras que hemos pasado por las versiones del festival, hemos logrado dejar una huella importante, lo que significa transmitiendo que la trova no tiene sexo”.

¿Qué te diferenciará a ti en esta Feria de las Flores de los demás trovadores y trovadoras?

“Yo no hablaría de diferencia, sino de estilos, cada trovador tenemos un estilo propio, unos son más calmados, otros más aguerridos o chistosos. De La Ardilla escucho que es berraquita y peleona en la tarima. Vienen muchas ganas y expectativas para hacer las cosas bien y desempeñar un buen papel y esperar buenos resultados”.