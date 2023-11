Emmanuel Esparza, Diego Trujillo y Jhon Álex Toro se enfrascan en absurda ´pelea´

1/6 Art Obra Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 2/6 Julio Llopis y Essined Aponte Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 3/6 Mariano Bacaleinik y Alejandra Borrero Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 4/6 Jennifer Leibovici y Fernando Arevalo Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 5/6 Marcela y Ernesto Benjumea Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 6/6 Paula Estrada y Cata Moncada Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ Art Obra

Art, la pieza teatral que ya es un clásico de la comedia regresó a temporada por breve tiempo en el teatro Arlequín de Casa E Borrero. EL estreno, que contó con alfombra roja para invitados especiales y artistas, tuvo a actores como Rafael Zea, Juana Arboleda, Milton LópezArrubla, Catalina Guzmán, Tatiana Rentería, Fernando Arévalo, Paula Estrada, Ernesto Benjumea, Essined Aponte, Marcela Benjumea, por mencionar algunos.

La obra estelarizada por Diego Trujillo, Emmanuel Esparza y Jhon Alex Toro muestra cómo tres amigos se enfrascan en una discusión sobre el arte y su valor, en tono de comedia. La historia, original de Yasmina Reza, y que es dirigida en el país por Manuel Orjuela estará solo diez funciones en el teatro, los miércoles y jueves. La la producción es de Casanovas.

Sobre la trama misma Diego Trujillo indicó a Vea que “uno de los valores del texto es justamente una discusión que se da sobre el arte en términos de comedia donde tres amigos están poniendo en juego esa amistad, pero que en el fondo están hablando sobre la subjetividad del arte. Uno de ellos a quien sencillamente no le interesa el otro. Otro que es un hombre muy clásico y que incluso rechaza el arte contemporáneo, y está Sergio que es un poco esnobista, que se inclina por el arte contemporáneo y abstracto”. Esas tres posiciones permiten que se dé una divertida discusión.

El actor refirió que personalmente no pagaría una fortuna por una obra de alguien reconocido. “Me encanta el arte, soy sensible al arte, pero el arte asequible, en mi caso que me conmueva pero que pueda adquirir sin exageraciones”

