¡El Espectador cumple 137 años con especial de aniversario que está imperdible!

El Espectador hace mucho tiempo dejó de ser solo un periódico colombiano para convertirse en el referente más importante del periodismo nacional, no solo porque es uno de los más antiguos del continente, sino porque la historia del diario tiene en sí misma un relato con unas características que generan admiración y son inspiración para las nuevas generaciones.

El periódico, que circula de manera impresa y poco a poco se ha posicionado digitalmente, liderando una transformación digital para llegar a nuevas audiencias, al estilo de los grandes medios de comunicación en el mundo, cumple 137 años.

A lo largo de este tiempo ha sido luchador, resiliente y heroico. Se ha mantenido erguido, vital y fortalecido y nunca ha cesado la labor periodística, que comenzó cuando fue fundado en Medellín el 22 de marzo de 1887, aunque esta le merezca en ocasiones ataques y críticas, justamente por denunciar o visibilizar historias incómodas, pero reales y necesarias.

El Espectador celebra con especial multiplataforma

Hablamos con Angélica Lagos, Editora en Jefe de El Espectador, de cómo será esa celebración de aniversario que ofrecerá a los lectores un contenido multiplataforma, diferencial, humano y actual, en material de colección llamado ‘Lo que nos une’, que desarrollará varias líneas temáticas y presentará historias excepcionales de personajes en distintos ámbitos. También se refirió al reto de mantenerse entre el impreso y la digitalidad, y seguirle apostando a un periodismo impecable en tiempos donde la verificación de la información parece no ser importante para algunos, pero vital y obligatoria en su redacción. Lagos también explicó por qué en el periódico más antiguo del país no le temen a la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo llegaron a este especial llamado ‘Lo que nos une’?

“Cada año hacemos una celebración porque pocos periódicos en el mundo pueden decir que tienen más de 130 años. Este año al cumplir 137 años, en medio de la situación del país y viendo cómo están los ánimos, dijimos ‘el plan es hacer un llamado a mirar qué nos une’ y por eso, nos fuimos por ahí. Estamos tratando de encontrar cosas en común para tender puentes, para tratar de bajar un poquito este ambiente que está enrarecido”.

¿Cuál es el mayor desafío que se tiene cuando de un lado se es el más antiguo y por otro, hay tantos medios nuevos que se declaran innovadores?

“Justamente lo que hace que El Espectador sea lo que es, es esa historia y esa tradición. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos con los lectores o gente que sabe de prensa y dice que, si es muy chévere los innovadores, pero para comprobar si algo es cierto o no o para dar contexto o saber la historia vienen a El Espectador. En medio de esta andanada de medios nuevos, EE se sigue manteniendo como un medio serio al que hay que creerle, que dice las cosas como son, donde se puede encontrar información que es cierta. Es verdad que hay mucho medio innovador, pero también mucho fakenews”.

Angélica Lagos, Editora en Jefe de El Espectador, anunció un especial multiplataforma para celebrar los 137 años del periódico Fotografía por: Felipe Marino

El Espectador y su reto en medio del afán del clic

Hay una realidad en el mundo digital y es el afán del clic, ¿cómo han logrado ustedes tener ese clic digital que exige inmediatez, sin sacrificar la calidad del periodismo que a veces requiere tiempo?

“Es verdad, nos toca responder por un tráfico, pero también responder a esos lectores que nos ha hecho lo que somos, a honrar ese nombre de El Espectador. No digo que no nos haya pasado, que no nos hayamos equivocado, pero Fidel Cano, que es nuestro director, ha dado una orden muy clara. Si nos interesa el clic, pero no hacemos titulares mentirosos, cumplimos lo que promete el título y muchas veces preferimos salir un poco más tarde, pero salir bien, con información verificada. Cuando vemos que todos los medios empiezan a salir, empieza la presión, pero no publicamos hasta que no esté verificado. Entendimos que a veces es mejor bajarle a la revolución y salir cuando si está verificado”.

Este especial ‘Lo que nos une’ que circula el domingo 24 ¿qué ofrece en lo digital para el lector y qué, en el impreso?

“Nosotros estamos en esa transición a lo digital y vamos con el impreso, que sigue siendo un producto súper importante, y en el video y con un plan especial en redes. Es un material complementario. Es un periódico especial. El suscriptor de El Espectador tiene derecho no solo al impreso, sino también a todo lo digital y en lo digital hay artículos que son exclusivos para él. El suscriptor tiene derecho a todo el contenido. Cuidamos mucho al suscriptor y queremos que se sienta parte de una comunidad. Habrá un buen número de notas abiertas y otras exclusivas para ellos. Sabemos que no todo cabe en el papel, por eso en el digital se encuentra un material un poco más robusto, en video, por ejemplo”.

EL Espectador cuenta historias reales humanas y empáticas

Hablando del oficio periodístico, con el tiempo y con tanta cercanía con noticias malas ¿se podría pensar que se pierde un poco la posibilidad de conmoverse?

“Todavía tenemos la capacidad de asombro y de sorpresa. Llevo mucho tiempo en EE y siempre estuve en la sección internacional y cuando uno mira otras realidades se da cuenta que pasan cosas increíbles afuera. Aquí cuando hay historias tremendas paramos, verificamos y miramos cómo se cuenta; siempre tratando de ser sensible al dolor del otro, porque a veces en el afán de contar se olvida que quien está al otro lado es un ser humano que enfrenta situaciones. En el periódico seguimos al pie de la letra unos principios que nos ha dado Fidel, nuestro director. Procuramos ser también solidarios y empáticos sin dejar de informar. Nos preguntamos por el tono, por ejemplo. Nunca sacrificando la verdad y la información. En El Espectador la intención es entender que somos personas que escribimos para personas. Hemos insistido también mucho en eso porque como llega la Inteligencia Artificial, pues la máquina que escribe no va a tener este discernimiento”.

¿Le temen a la IA en la redacción de El Espectador?

“No. Creo que la IA es una herramienta que deberíamos integrar a las redacciones de varias formas. Quizá no poniéndola a hacer artículos, porque yo sí creo que es diferente que una persona esté detrás de una historia a que la máquina te la escriba. Pero hay integrarla, te ayuda a corroborar datos, a verificar ortografía, te ayuda a buscar un contexto que quizá no tengas. Hay parámetros para usarla. Si se usa hay que poner una nota y dejar claro que con ese artículo fue usada la IA. Es un ejercicio también de trasparencia y eso es sello de EE”.

¿Qué tiene EE que no tiene ningún otro diario del país?”

“Primero una historia muy larga de superación, de resiliencia, de lucha, de ser un fiscalizador del poder, de nunca estar con ningún gobierno de turno, de hacer el trabajo que debe hacer un periódico, de contar lo que está pasando sin importar quién esté en el poder, eso es otra línea muy clara. Tiene humanidad, personas escribiendo para personas. La verificación de datos, seguramente no es el primero con la intención de ganar clics, pero cuando sale, lo hace con una nota sólida y verificada, con contexto. Hoy en día cuando las noticias son casi un titular este es un plus de EE, que de pronto ahorita no está muy valorado, pero esta carrera en la que estamos los medios, pasa factura”.

Lagos considera que, aunque es evidente el afán del clic y los titulares que menciona, que pueden resultar atractivos, pero engañosos, también que no estamos lejos de volver al gusto por las historias que vayan más allá del titular, por ello, desde ya en El Espectador no subestiman al lector y le ofrecen, como ha sido tradición, artículos rigurosos, sólidos y elaborados.

Sobre la importancia que tienen las celebridades y en general la farándula en el diario indicó a revista Vea que: “Es importante y es una de las secciones que más tráfico da y con más lectura y la consumen los suscriptores. Teníamos en la cabeza que el suscriptor solo venía a buscar internacional, política y judicial y a él también le gusta la farándula. Intentamos no hacer lo mismo que las revistas que se han especializado en eso, buscamos otras historias, otros nichos, talentos nuevos, que de pronto no están en la información de farándula de los otros medios, pero también hacemos la otra parte, la de actualidad”.

