El emperador: Así es la conmovedora historia LGBTQIA+ en temporada

Las historias diversas han ido ganando espacio en las salas del país. En el caso de la comunidad LGBTQIA es común ver que muchos de sus integrantes procuran visibilizar sus conflictos en apuestas artísticas. A la sala del Teatro Charlot llega una de ellas llamada El emperador.

Sin embargo, hay que mencionar que la pieza es una creación colectiva de cuatro escritores, tres de los cuales son heterosexuales. El grupo perteneciente a Exilia2 quiso plasmar una historia de amor en tiempos de modernidad, donde también se habla de la soledad y del amor más grande: el propio.

También te puede interesar: Mamá de Piqué se reconcilia con Shakira, Clara Chía reacciona. ¿Cómo pasó?

Los escritores Daniela Blanco, Nicolás Poveda, Laura Pérez y Víctor Quesada, fueron encabezados por este último, que comenzó la gestación de la obra cuando fue invitado a escribir para un Festival Pride. “Hacía rato como compañía queríamos escribir algo LGTBI, lo teníamos allí como en la mira y luego, surgió que un amigo curador del New York Pride Festival me hizo la invitación a participar escribiendo una obra… "

La historia de El Emperador es la de un hombre en sus 40 años, a quien se le muere su madre y procura encontrar un amor para toda la vida, como el del pingüino. Así recurre a una aplicación para conocer por pocos minutos a posibles amores y saber un poco más de ellos en citas cortas de pocos minutos, frente a frente en una mesa de citas.

Pensar en un animal que de alguna manera representara al personaje principal no fue accidental sino elaborado. “A mí los animales me hablan de condiciones humanas, y en el caso del pingüino, es monógamo y se enamora de otras especies, no importa el género y eso me pareció una gran excusa para hablar del amor”. La soledad sobre la que Quesada escribió hace una década cuando se sintió identificado con la del migrante hoy fue remplazada por la soledad que muchos padecen a los 40 años.

Famosos en lanzamiento de El emperador

La emotiva pieza que está inspirada en vivencias reales de algunos de los miembros del colectivo Exilia2 también tiene tintes de comedia, según Víctor.

El emperador se estrenó el pasado viernes 25 de enero y a su alfombra roja acudieron celebridades como Diana Ángel, Natalia Ramírez y Marcela Posada, entre otros.

Estará en temporada viernes y sábados con doble función: 8 pm y 10 pm. Los domingos también habrá dos horarios: 5 y 7 p.m. La temporada culmina el 11 de febrero.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento