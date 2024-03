¿Desprogramado? Descubre los planes divertidos y económicos para esta quincena

Durante la segunda quincena de marzo y a lo largo de la Semana Santa la capital, continúa ofreciendo espectáculos culturales de diversa índole. Aquí algunos de los que están comenzando temporada.

Orgasmo en el Teatro Nacional

Antonio Sanint, quien reside desde hace un tiempo en Nueva York, está de regreso en la capital por una breve temporada que comienza el 19 de marzo con este show que en el 2023 le permitió sold out. Un espectáculo para hablar y compartir acerca de todos los detalles de nuestra existencia incluyendo la sexualidad, lo que somos como seres humanos y de nuestras relaciones de manera adulta. La pieza es escrita y dirigida por el propio Sanint y responde preguntas tan variadas como: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Por qué los hombres no sabemos bailar reguetón? ¿Por qué los hombres tenemos tetilla? ¿Cuál es la diferencia de un orgasmo de una mujer y de un hombre? ¿Por qué se quedan dormidos después del primero? ¿De qué hablan cuando no están con nosotras? ¿El tamaño realmente importa? ¿Qué debo hacer cuando algo pasa y no me funciona?

Martes y miércoles 8:30pm en el Teatro Nacional Calle 71, Calle 71 # 10-25

Sin alas para volar en el Santafé

Para celebrar los 20 años del teatro Santafé su director presenta esta obra, de su autoría y bajo su dirección, protagonizada por María Irene Toro, Eilanis Garrido, Margarita Reyes, Marcela Rojas, Camy Jiménez, Simone Erazo, Luna Palacios, Julio Pachón, Julián Beltrán, Sebastián Toro, Julián Sánchez, Hermes Camelo, Juan Ricardo Gómez, Clara Rodríguez y Victoria Rodríguez. Cuenta la historia de seis mujeres en la cárcel que reciben las visitas en prisión y a partir de allí quedan al descubierto sus vidas y tragedias.

En el Teatro Santafé, Calle 57 # 17-13, las funciones son todos los jueves 8:00pm del 7 de marzo al 25 de abril.

El cartel del Desparche en Casa E

Una propuesta fuera de lo común que advierte en su promoción que es para quienes no gustan de los youtubers, tik tokers y humoristas, pues no hace reír. “tenemos la capacidad de aburrirlos con un espectáculo único e irrrepetible”, comentan sus creadores que prometen una puesta llena de ironía, situaciones divertidas e inteligentes, donde un maestro de ceremonias presenta al grupo, la vida y obra de un autor inexistente, cínico y fracasado del que toman su obra y su lema, “Toda una vida sin éxitos”.

Los viernes y sábados a las 9 pm en salón central de Casa E Borrero

Salomé, de Oscar Wilde

Bajo la dirección de Juan Fischer y con la actuación de Tatiana de los Ríos, Tiberio Cruz Lorena Bohórquez y Rafael Rubio, este montaje sobre el amor y el deseo, narra la historia de la princesa de Judea, hijastra de Herodes Antipas, que, en un acto de venganza y despecho, pide a su padrastro la cabeza del profeta Jokanaan (Juan el Bautista) en una bandeja.

A partir del 28 de marzo, en el Teatro Libre, sede centro, los jueves y viernes santo 4:00 p.m. viernes y sábados 8:00 p.m. domingos 4:00 p.m.

