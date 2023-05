Concierto de Alicia Keys en Bogotá, así fue su primera presentación en Colombia

La cita para ver a la multipremiada artista estadounidense en Colombia era en el Movistar Arena de Bogotá, allí llegaría el World Tour 2023 de esta reconocida cantante. Antes de las 5 de la tarde se abrieron las puertas del venue para recibir a sus más de 8 mil fanáticos. A las 8 en punto de la noche la cantante colombiana Goyo inició el show, ella era la encargada de abrir el evento con su música interpretando temas como Na Na Na y Otra Noche, fue alrededor de media hora en la que la chocoana calentó los motores para luego darle la bienvenida al plato fuerte. Finalmente, a las 9:05 p.m. inició el recital de Alicia Keys, con una imponente entrada llena de luces acompañada por los músicos de la ganadora del Grammy, su piano y una pantalla gigante tras de ella.

EL SHOW DE ALICIA KEYS EN BOGOTÁ

Alicia Keys dio en Bogotá un concierto que podría ser catalogado como uno de los mejores de su género que ha pisado suelo colombiano; la prodigiosa interpretación de jazz, blues, soul, R&B, reggae, dancehall y pop con canciones de su autoría y algunos covers fue un deleite para los miles de asistentes y seguidores de la cantante nacida en Nueva York. El show que inició sobre las 9:05 p.m., se prolongó hasta las 11:00 p.m., fueron casi dos horas de éxitos y canciones con las que hizo un recorrido por casi toda su carrera y en las que dio una lección de virtuosismo tanto vocal como al interpretar su piano, el teclado y la consola que la acompañaron en no solo uno, en dos escenarios.

HITS ALICIA KEYS, KAROL G Y MÁS

Canciones y éxitos globales como Fallin, Girl On Fire, Karma, New Day, Skydive, Unbreakable, Underdog y Superwoman, entre muchos otros, fueron coronados por algunos de los momentos más especiales de la noche, como cuando cantó Empire State Of Mind, himno de la ciudad de Nueva York, su ciudad natal, que todo el mundo coreo. Además sorprendió interpretando varios covers de reconocidos artistas, como la misma Vamos pa’ la playa, en ingles y español. Sin embargo, la sorpresa más grande de la noche fue la entrada de Karol G para acompañarla a cantar su canción Mientras me curo del cora, y luego terminar el show a dúo con la interpretación del éxito No One de la norteamericana. Par terminar Alicia Keys hizo una prodigiosa interpretación junto a sus excepcionales músicos del hit If ain’t got you, con el que despidió casi dos horas de éxtasis musical. Deleítate con apartes del concierto en nuestras redes sociales y página web.

