Celebridades que brillaron en la alfombra roja de la película ‘Asalto al mayor’

Una vez más, la industria cinematográfica está de celebración, pues muy pronto llegará a las pantallas del cine nacional asalto al mayor, una producción hecha para disfrutar en familia.

A la premier del evento asistieron figuras destacadas de entretenimiento colombiano como Jorge Cao, Tuto Patiño, Maija Isa, Marcela Benjumea y Jairo Camargo, por tan sólo mencionar algunos. Ellos, durante su paso por la alfombra roja del evento dejaron al descubierto un toque de glamour y alegría que engalanaban sin duda sus atuendos.

“Me siento feliz y honrada de participar en esta producción; pensé que mi regreso a los medios audiovisuales se tardaría, pero hoy demuestro todo lo contrario, me encuentro más vigente que nunca gracias a la apoyo de todos ustedes. Me siento alegre y muy honrada de haber trabajado con este maravilloso elenco, con quien compartí momentos que guardaré por siempre en mi corazón corazón” afirmó la actriz Aura Cristina Geithner

