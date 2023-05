Carlos Vives se juega el partido de su vida en el tour de los treinta

Carlos Vives es uno de los artistas colombianos más queridos y famosos de Colombia para el mundo. Su sentido de pertenencia por la tierra que lo vio nacer y su trayectoria musical han transformado las vidas de miles de personas.

Carlos Vives celebra sus treinta años de vida artística

Hoy, el intérprete de Currambera se encuentra ultimando detalles de lo que será El tour de los treinta, La Provincia, un evento con el que celebrará por todo lo alto, sus treinta años de vida artística.

“Me encuentro feliz y orgulloso de lo que he logrado en mis años de trayectoria, no puedo señalar el gol más grande que he hecho, porque he realizado varios (…) He logrado cantarle a la tierra del olvido, a mi gente, a mí Cumbiana del alma… eso para mí lo es todo, porque no cualquiera logra eso”, señaló Vives en medio de una rueda de prensa.

Durante los próximos meses, Carlos Vives y la “selección” recorrerán varios países de Suramérica con El tour de los treinta, La Provincia, un espectáculo con el que el samario celebrará sus treinta años de vida profesional.

Hace unas horas, en diálogo con Revista Vea, el samario confirmó que para culminar su gira con broche de oro realizará un megaconcierto en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo 15 de diciembre.

Cabe mencionar que, en varias oportunidades, Carlos ha llenado El Campín con sus conciertos, por ejemplo, en el 1992, 1995, 2001 y, hace ocho años en el 2015, hizo historia al reunir en este mismo escenario, mítico lugar capitalino, a más de 50 000 personas en el concierto llamado Más corazón profundo.

Fechas de El ‘tour’ de los treinta, la provincia, de Carlos Vives

● Lima, Perú: 28 mayo

● Santiago de Chile, Chile: 1 junio

● Buenos Aires, Argentina: 3 junio

● Montevideo, Uruguay: 4 junio

● Santa Cruz, Bolivia: 9 de junio

Estados Unidos:

● New York. NY. 19 de agosto

● Chicago, IL. 19 de octubre

● Boston MA. 21 de octubre

● Washington, DC. 22 de octubre

● Miami, FL. 28 de octubre

● Orlando, FL. 29 de octubre

● Dallas, TX. 02 de noviembre

● Houston,TX. 03 de noviembre

● Los Angeles,CA. 05 de noviembre.

Colombia

● Bogotá, DC. 15 de diciembre: Estadio El Campín