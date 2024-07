Ana Gabriel, Yeison Jiménez y Luis Alfonso: los grandes protagonistas en Neiva

El reciente concierto de Ana Gabriel, Yeison Jiménez y Luis Alfonso en las festividades de Neiva fue un evento memorable que dejó una huella imborrable en todos los asistentes. La cantante mexicana, conocida como La Luna de América, deslumbró al público con su poderosa voz y su emotiva interpretación de éxitos como: El cigarrillo, Mi talismán, Quién como tú y Luna. Su presencia en el escenario fue majestuosa, conectando profundamente con los seguidores que coreaban cada una de sus canciones, creando una atmósfera mágica y nostálgica.

“Estoy feliz de estar acá en Neiva. Me hace muy feliz verlos acá, acompañándome, en este momento tan especial. Quiero que cantemos con el corazón cada una de las canciones (…) Vengo por mi bendición, Colombia es mi segundan patria y, antes de partir para Europa, deseo que ustedes me den su bendición para que todo sea un éxito en el exterior”, aseguró la mexicana en medio de su show musical.

Puedes leer: Nataly Umaña disfrutó del Festival del Folclor en Ibagué y habló de Melfi

Por su lado, Yeison Jiménez, quien es uno de los exponentes más destacados de la música popular colombiana, no se quedó atrás; pues con su carisma y energía contagiosa, interpretó temas como Aventurero, Vete, MLP, Tengo ganas, Hasta la madre, Tequila & limón, Ni tengo ni necesito y Tenías Razón, por tan solo mencionar algunas; canciones con las que logró que el público no dejara de bailar y cantar. Su estilo único y su cercanía con los asistentes lo convirtieron en uno de los artistas más aclamados de la noche, demostrando una vez más por qué es uno de los favoritos del género.

“Mi gente, definitivamente, ustedes no me defraudan nunca; siempre están para mí (…) Sin ustedes mi carrera no tendría el éxito del que gozo. Esta noche es especial porque cantaré por primera vez mi más reciente lanzamiento musical con Pipe Bueno y espero se lo disfruten al máximo. Los quiero”, aseguró el exjurado de Yo me llamo

Te puede interesar: Exesposa de Beéle, captada muy cercana al antiguo novio de Isabella Ladera

Por su parte, Luis Alfonso aportó su talento y su inigualable estilo a la velada, pues como bien se sabe, el cantante no teme en dar lo mejor de sí en cada una de sus presentaciones a pesar de su apretada agenda. Sus interpretaciones fueron recibidas con gran alegría y euforia por parte de los asistentes al evento, quienes no desaprovecharon la oportunidad para cantar a grito herido y bailar temas como: Mi palabra contra la de ellos, Contentoso, Chismofilia, La ex, El precio de tu error y No me haces falta, por mencionar algunas de sus canciones.

“¡Neiva, qué chimba estar hoy aquí! Me siento feliz, me siento contentoso de estar aquí en sus fiestas, en su casa. Gracias por el apoyo y el cariño que siempre me dan (…) Quiero le levantemos lo que estemos bebiendo y brindemos por la vida y la felicidad que tenemos. Es un regalo”, afirmó el cantante de música popular.