Aprende a cocinar con los jurados de ‘MasterChef’: esto cobran Rausch y Carpentier

¿Sabías que el chef Jorge Rausch tiene una página web donde ofrece varios cursos de cocina? Así es, el jurado de MasterChef Celebrity brinda asesoría profesional básica y avanzada en línea; y algunas de las recetas que puede aprender allí son de pastas, carnes rojas y blancas, arroces y otras especialidades.

El costo del taller es de 573.300 pesos colombianos y al registrarse la persona recibe acceso ilimitado de por vida. Además, cuentan con algunos beneficios adicionales, como una clase magistral en vivo con el experto cocinero, un curso exprés de parrilla, recetas saludables con su nutricionista personal y recetas estrellas de su restaurante Criterion.

“Si me están buscando en este momento es porque están interesados en la cocina, pero no tienen las herramientas suficientes para hacer el plato que sueñan. En este curso vamos a ver no solamente recetas, vamos a aprender un poco de las técnicas, vamos a aprender a razonar en la cocina y más”, dice Jorge Rausch en su página web sobre este curso en el que promete a sus pupilos aprender a ser más eficientes en la cocina y a dominar nuevas técnicas que solo aplican los profesionales.

Jorge Rausch tiene los cursos más costosos entre sus compañeros de MasterChef Celebrity Fotografía por: ARCHIVO VEA

¿Cuánto cuesta una clase de cocina con Chris Carpentier?

El chileno tiene una página web por medio de la cual ofrece su servicio de cocina de hogar, con recetas, consejos y videos para aprender a cocinar como un profesional.

El experto de MasterChef Celebrity tiene un curso en línea llamado ‘Todos a la cocina’, en el que enseña técnicas, trucos y secretos para preparar platos deliciosos y saludables. Este tiene un valor de 217.000 pesos.

“Como orgulloso latinoamericano 100%, amante de nuestra región y su pluriculturalidad, llevo todo ese conocimiento a un reinterpretación de la gastronomía”, asegura Chris Carpentier.

¿Cuánto cuesta una clase de cocina con Nicolás de Zubiría?

De Zubiría es otro de los miembros de MasterChef Celebrity que ofrece cursos en línea, respaldados en su amplia experiencia en cocina nacional e internacional, cada uno con un precio de 370.000 pesos.

Con el cartagenero podrás aprender una gran cantidad de platillos, pues tiene una amplia variedad de cursos en línea, como ‘Puro sabor’, en el que el aprendiz tiene como objetivo dominar las herramientas básicas de la cocina y preparar recetas de poca complejidad.

Mientras que para aquellos con una dieta vegetariana, Nicolás de Zubiría tiene un taller llamado ‘Más huerta a tu mesa’, en el cual enseña a preparar postres y otros platos que aporten beneficios saludables a tu vida.