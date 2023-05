¿Cómo hacer pancakes con frutas y yogur griego? Esta receta te encantará

Para que tus pancakes queden perfectos es muy importante que uses las medidas exactas de la preparación y que la hora de integrar los ingredientes lo hagas en la medida justa. No te olvides que la sartén debe estar en la temperatura adecuada, pues si está muy fría los resultados no serán los esperados y si sobrepasa la temperatura, tu platillo podría quemarse.

Ingredientes Porciones: 4 250 g de mezcla para pancakes.

250 ml de leche entera.

15 ml de aceite de girasol.

Frutas frescas: manzana, fresas, mango, papaya, banano.

300 g de yogur griego.

80 g de granola de coco.

Miel de abejas al gusto.

PREPARACIÓN

Paso 1

Disuelve la mezcla de pancakes en leche. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite y cocina los pancakes.

Paso 2

Corta en trozos las frutas y coloca sobre cada pancake con un poco de yogur, granola y miel.

Te aconsejamos: acompaña con un batido de leche de almendras y cocoa.